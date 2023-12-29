Тренер по вокалу потеряла около 330 тысяч рублей на курсе Шабутдинова

ТАСС/Сергей Фадеичев Преподавательница вокала из Москвы обвинила Аяза Шабутдинова в мошенничестве. Она заплатила за бесполезное обучение почти 330 тысяч рублей и не смогла их вернуть, сообщил источник РЕН ТВ.
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