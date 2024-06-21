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Петербургский дневник

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Власти Петербурга выплатят по пять миллионов рублей спортсменам за золото на Олимпийских играх

Власти Петербурга выплатят по пять миллионов рублей спортсменам за золото на Олимпийских играх

Тренерам предусмотрены премии, равные вознаграждениям атлетов Правительство Петербурга учредило премии за достижение высоких спортивных результатов на Играх XXXIII Олимпиады и XVII Паралимпийских летних играх 2024 года в Париже.

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