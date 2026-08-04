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Хорватский цинизм: певец, прославляющий нацистов-усташей, намерен выступить на территории мемориала жертвам его «героев»

Хорватский цинизм: певец, прославляющий нацистов-усташей, намерен выступить на территории мемориала жертвам его «героев»

Популярный в Хорватии певец-неоусташ Марко Перкович «Томпсон» планирует в этом месяце выступить на территории Мемориального парка в Шубичеваце в окрестностях Шибеника, где были казнены яркие представители анти-усташеского сопротивления в годы Второй мировой войны.

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