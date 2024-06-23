Уилан призвал США к решительным мерам, чтобы обменять его и Гершковича

ТАСС/EPA/YURI KOCHETKOV Американец Пол Уилан, который отбывает в РФ 16-летний срок по делу о шпионаже, призвал руководство Соединенных Штатов принять "решительные меры", чтобы вернуть на родину его и арестованного журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, тоже обвиняемого в шпионаже.