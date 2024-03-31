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Вечерний Новосибирск

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Новосибирские католики отмечают Пасху-2024

Новосибирские католики отмечают Пасху-2024

Христиане всего мира празднуют воскрешение Иисуса Христа как победу жизни над смертью. При этом даты пасхального праздника разнятся у католиков, православных, протестантов и представителей армянской церкви.

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