Новосибирские католики отмечают Пасху-2024

Христиане всего мира празднуют воскрешение Иисуса Христа как победу жизни над смертью. При этом даты пасхального праздника разнятся у католиков, православных, протестантов и представителей армянской церкви.
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