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Аргументы недели

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Бывшие соратники Трампа создают новое политическое движение?

Бывшие соратники Трампа создают новое политическое движение?

Разочаровавшиеся в политике Трампа члены движения MAGA, такие как телеведущий Такер Карлсон и экс-конгрессмен Марджори Тейлор Грин, договорились о создании нового движения, целью которого станет проведение в жизнь политики, обещанной Дональдом Трампом, которую он в итоге отказался воплощать.

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