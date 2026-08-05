Бывшие соратники Трампа создают новое политическое движение?

Разочаровавшиеся в политике Трампа члены движения MAGA, такие как телеведущий Такер Карлсон и экс-конгрессмен Марджори Тейлор Грин, договорились о создании нового движения, целью которого станет проведение в жизнь политики, обещанной Дональдом Трампом, которую он в итоге отказался воплощать.