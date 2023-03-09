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Еще одна африканская страна упростила визовые требования для россиян

Еще одна африканская страна упростила визовые требования для россиян

Еще одно африканское государство, Эфиопия, упростило визовые требования для российских туристов. В эфиопском посольстве в Москве сообщили, что теперь у путешественников из России появится возможность оформлять местную визу по прибытии в страну.

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