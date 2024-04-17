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Зачем нужны подруги: 12 причин

Зачем нужны подруги: 12 причин

Дружба не менее сложна и многогранна, чем любовь. Я мало знаю о мужской дружбе, ввиду того, что я не мужчина, но дружба женская может продолжаться годами, и в ней протекают такие же сложные процессы, как  и в отношениях между женщиной и мужчиной.

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