"Один всевышний знает, как я ненавижу эту государственную поликлинику" - Исповедь одного терапевта

Олег Самойлов А что, у нас представителей Закавказских наших республик НЕТ? Может быть у нас нет бурят? Нет других национальностей, что личиком несколько на РУССКИХ НЕ похожих? А ведь так называемых "белых русских" почему-то в наших медВУЗах по пальцам считать легче, зато найти СЛОЖНО! Интересно, ПОЧЕМУ?

Олег Самойлов А приезжие ОТКУДА? Отсюда: Российские регионы, относящиеся к Кавказу: 1. Адыгея; 2. Дагестан; 3. Ингушетия; 4. Кабардино-Балкария; 5. Карачаево-Черкесия; 6. Краснодарский край; 7. Северная Осетия — Алания; 8. Ставропольский край; 9. Чечня. ??? У кого тогда есть вопросы к гражданам РОССИИ ИЗ этих республик НАШЕЙ страны? Или они ТОЖЕ мигранты?