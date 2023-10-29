В Бурятии дети не могли пройти на соревнования из-за стаи собак

В селе Иволгинское (Республика Бурятия) дети не могли попасть на соревнования, проходившие в физкультурно-оздоровительном комплексе (ФОК) города, из-а стаи собак, которая разместилась на крыльце комплекса.
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