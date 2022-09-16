Царьград
Царьград

Офицеры НАТО проникли в Харьковскую область

По сведениям разведки Луганской Народной республики, офицеры НАТО прибыли на подконтрольную киевскому режиму часть Харьковской области.

