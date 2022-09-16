По сведениям разведки Луганской Народной республики, офицеры НАТО прибыли на подконтрольную киевскому режиму часть Харьковской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Такой реакции на новые санкции не ждали: Кремль удивил США, Трамп сорвался. Всё изменится в 22:00
- "Ужас. Всё выносят": Жесточайший ответ за SS по Брянску. Кромешный ад - ракеты КНДР ровняют Киев с землёй. В Одессе убиты шишки из Лондона
- "Решение, похоже, принято": Впервые за всё время СВО - Россия нанесла мощнейший удар КАБами по "неприкосновенному" порту. "Следующий - Киев"
Свежие комментарии