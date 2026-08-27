State AGs Target 'Big Four' Accounting Firms, Claim They're Pushing Climate Disclosures Authored by Kevin Stocklin via The Epoch Times, A coalition of 16 state attorneys general is investigating the "Big Four" accounting firms, alleging that they may have pushed climate accounting on client companies.
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