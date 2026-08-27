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State AGs Target 'Big Four' Accounting Firms, Claim They're Pushing Climate Disclosures

State AGs Target 'Big Four' Accounting Firms, Claim They're Pushing Climate Disclosures

State AGs Target 'Big Four' Accounting Firms, Claim They're Pushing Climate Disclosures Authored by Kevin Stocklin via The Epoch Times, A coalition of 16 state attorneys general is investigating the "Big Four" accounting firms, alleging that they may have pushed climate accounting on client companies.

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