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Царьград

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Премьер Словакии оценил роль антигитлеровского восстания 1944 года

Премьер Словакии оценил роль антигитлеровского восстания 1944 года

В Словакии проходят мероприятия в честь 82-й годовщины антигитлеровского восстания. В Банска-Бистрице собрались руководители, ветераны и гости.

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