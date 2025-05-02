Axios: Миллер может занять пост советника Трампа по нацбезопасности

Один из самых доверенных советников президента США Дональда Трампа Стивен Миллер является главным кандидатом на пост советника Трампа по нацбезопасности, сообщает 2 мая портал Axios со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.
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