Старая дева. Понятие, которое еще существовало в СССР, но исчезло в 2000-е

Н

НС

Очередные глупости написала авторка. Старые девы были,есть и видимо будут - это как правило девочки запуганные излишне суровыми мамашами. Смолоду таким внушали ложные ценности и вот она корпела над учебниками . зубрила и чахла. И боялась даже смотреть в сторону парней - не дай Бог мама узнает и отругает(а то и запустит тапкой или изобьёт выбивалкой для ковров). Обзавелась очками, кожа стала дряблой, постарела-подурнела и вот уж никто на неё и не смотрит - такая не нужна даже 50-летним женатым, решившим гульнуть от жены... Ибо может смолоду она была ничего, а ближе к 28-30 годам превратилась в полную дурнушку(или худую дурнушку). Поверьте - я знаю о чём говорю, наблюдал неоднократно. Увядание у старой девы начинается рано и протекает быстро - а вместе с внешним увяданием появляются всякие болезни как бы ни с того-ни с сего. А у той которую мама била выбивалкой - мама то померла, а она сама крышей поехала и два раза в году она в дурке лежит. Поэтому уж лучше ситуация когда "не дева, просто замужем не была" - это хоть ещё как-то сойдёт, может всё-таки найдёт кого-то, а может так проживёт. В современном мире девушке остаться старой девой в полном смысле слова(ну то есть когда никогда ни разу ни с кем) - это просто редкостной дурой надо быть. Дурёхой. Это как всё равно что живьём себя хоронить.