Ремонт канализации в квартире

Капитальный ремонт никогда не обходится без замены канализационной системы. Без предварительного опыта установить канализационные трубы своими руками будет очень сложно, но советы и рекомендации мастера сантехника из нашей статьи помогут выполнить их монтаж на высоте.
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