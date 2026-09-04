ФАО: Цены на продовольствие в августе увеличились на 1,9%

В августе индекс цен на продовольствие, опубликованный ФАО, поднялся на 1,9% по сравнению с июлем, достигнув 133,3 пункта.
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