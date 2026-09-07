Происшествия
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Происшествия

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В Ленинградской области решительные действия сотрудников Госавтоинспекции позволили стабилизировать состояние мужчины, получившего травму в ДТП

В Ленинградской области решительные действия сотрудников Госавтоинспекции позволили стабилизировать состояние мужчины, получившего травму в ДТП

«Сотрудники отдельного специализированного батальона № 2 Госавтоинспекции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области оказали первую помощь водителю, пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии.

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