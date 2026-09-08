Валерий МАСАЛИТИН: Проблемы у «Зенита» есть - как и у «Реала», и у ПСЖ

У подопечных Семака - сложности с мотивацией, не хватает голодных до побед ребят. Карпукасу и Аугусто нужно время, но почему так и не выпустили Кондакова? После поражения «Зенита» от ЦСКА на «Газпром-Арене» (1:2) «Спорт уик-энд» обсудил проблемы команды Сергея Семака с бывшим нападающим армейцев Валерием Масалитиным.
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