Валерий МАСАЛИТИН: Проблемы у «Зенита» есть - как и у «Реала», и у ПСЖ

У подопечных Семака - сложности с мотивацией, не хватает голодных до побед ребят. Карпукасу и Аугусто нужно время, но почему так и не выпустили Кондакова? После поражения «Зенита» от ЦСКА на «Газпром-Арене» (1:2) «Спорт уик-энд» обсудил проблемы команды Сергея Семака с бывшим нападающим армейцев Валерием Масалитиным.