Wildberries и Ozon удивили новыми правилами: отменили привычные услуги, это не всем понравится Ольга БезродняяВ последние месяцы Wildberries и Ozon значительно изменили подход к работе с клиентами, что вызвало широкий общественный резонанс.
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