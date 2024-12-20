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Wildberries и Ozon удивили новыми правилами: отменили привычные услуги, это не всем понравится

Wildberries и Ozon удивили новыми правилами: отменили привычные услуги, это не всем понравится

Wildberries и Ozon удивили новыми правилами: отменили привычные услуги, это не всем понравится Ольга БезродняяВ последние месяцы Wildberries и Ozon значительно изменили подход к работе с клиентами, что вызвало широкий общественный резонанс.

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