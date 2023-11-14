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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гендиректор «Лады»: «К сожалению, мы уже на многие матчи выходим с менталитетом фаворита. Да, мы лидеры, но на нас теперь и настраиваются как на лидера»

«Способна ли «Лада» уже выходить на лед с менталитетом фаворита хотя бы в некоторых матчах? Как показывают многие игры, такое уже есть.

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