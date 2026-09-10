Страна и люди
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Страна и люди

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До 28 увеличилось число пострадавших при атаке украинских БЭК на Сочи

До 28 увеличилось число пострадавших при атаке украинских БЭК на Сочи

28 человек, включая двоих детей, пострадали при атаке украинских безэкипажных катеров (БЭК) на набережную в Сочи.

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