В партии Шольца не поддержали размещение в Германии ракет США

Politico: в партии Шольца не поддержали решение разместить в Германии ракеты США Социал-демократическая партия (СДПГ) канцлера ФРГ Олафа Шольца не поддержала решение разместить в Германии в 2026 году ракеты США большой дальности.
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