Политика как он...
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Политика как она есть

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Лидер турок-киприотов не увидел оснований для трехсторонней встречи в ООН

Лидер турок-киприотов не увидел оснований для трехсторонней встречи в ООН

Лидер турок-киприотов Эрсин Татар не видит оснований для проведения трехсторонней встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и лидером греков-киприотов Никосом Христодулидисом по урегулированию кипрской проблемы, сообщает ТАСС со ссылкой на издание Kibris.

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