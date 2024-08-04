Лидер турок-киприотов не увидел оснований для трехсторонней встречи в ООН

Политика как она есть

Лидер турок-киприотов Эрсин Татар не видит оснований для проведения трехсторонней встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и лидером греков-киприотов Никосом Христодулидисом по урегулированию кипрской проблемы, сообщает ТАСС со ссылкой на издание Kibris.