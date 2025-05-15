РФ рассматривает нынешние переговоры как продолжение мирного процесса в Стамбуле в 2022 году — Мединский

Помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на прямых переговорах с Украиной, заявил, что Москва рассматривает нынешние переговоры как продолжение мирного процесса в Стамбуле весной 2022 года.
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