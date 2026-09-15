Советская власть против иврита

История показывает, что вопросы языка способны расколоть даже единый народ. Но самое печальное состоит в том, что этим незамедлительно старается воспользоваться третья сторона, которая пробует повернуть ситуацию так, чтобы ей достались максимальные дивиденды.
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