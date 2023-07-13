Семифредо - итальянский замороженный десерт с фисташками и вишней

Не претендую на знатока Семифредо, но тот десерт, что у меня получился, порадовал на 100%. Семифредо - итальянский замороженный десерт, состоящий из яиц, сливок и различных добавок, таких как орехи, сухофрукты, фрукты, ягоды, цукаты, шоколад.