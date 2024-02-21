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Бесплатную экскурсию о крупных благотворителях прошлого подготовили в Москве

Бесплатную экскурсию о крупных благотворителях прошлого подготовили в Москве

Москвичи и туристы смогут бесплатно посетить экскурсию о крупных благотворителях прошлого. Предлагается пройти самостоятельно первый маршрут по улице Кузнецкий Мост с аудиогидом в любой день и в комфортном темпе, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

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