Бесплатную экскурсию о крупных благотворителях прошлого подготовили в Москве

Москвичи и туристы смогут бесплатно посетить экскурсию о крупных благотворителях прошлого. Предлагается пройти самостоятельно первый маршрут по улице Кузнецкий Мост с аудиогидом в любой день и в комфортном темпе, сообщили в пресс-службе столичного правительства.