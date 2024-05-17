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Закон, порядок, государство

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В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции помогли беременной женщине, автомобиль которой сломался по пути, своевременно добраться до перинатального центра

2 мая сотрудники отделения Госавтоинспекции ОМВД по Рузаевскому району, находясь  на маршруте патрулирования, заметили  на проезжей части автомобиль «Лада Приора».

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