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«Ока» – 2022 появится в обличии бюджетного пикапа

«Ока» – 2022 появится в обличии бюджетного пикапа

Портал «Наавтотрассе.ру» опубликовал фото рендерной версии нового кроссовера АвтоВАЗа 2022 года  ВАЗ-1111 («Ока»).

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