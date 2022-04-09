Семак о штрафных Уткина: «Количество и качество впечатляют. Каждый клуб учитывает такие вещи перед игрой с «Ахматом»

Сергей Семак высказался о хавбеке «Ахмата» Данииле Уткине. Главный тренер «Зенита» выразил мнение в преддверии сегодняшнего матча РПЛ с грозненским клубом.

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