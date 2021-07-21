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В Приморье в лесу нашли два обгоревших трупа

В Приморье в лесу нашли два обгоревших трупа

В лесном массиве в селе Хмельницкое в Приморском крае нашли человеческие останки. Как сообщает следственное управление СК России по региону, оперативники обнаружили два обгоревших трупа.

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