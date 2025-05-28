В Индии сообщили о ходе испытаний двигателя для индийского БПЛА в России

Около 25 часов испытаний реактивного двигателя Kaveri индийской разработки осталось провести в России, заявили представители Организации оборонных исследований и разработок (DRDO) Индии, 28 мая сообщает телеканал India Today.
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