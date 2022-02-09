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Депутат Власов предложил освободить пенсионеров от уплаты госпошлины за выдачу свидетельства о праве на наследство

Депутат Госдумы Василий Власов предложил главе Министерства труда и социальной защиты Антону Котякову освободить пенсионеров, вступающих в наследство в порядке первой очереди, от уплаты госпошлины.

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