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Непристойности и юмор за гранью: Саша Барон Коэн вернулся в образе Али Джи

Непристойности и юмор за гранью: Саша Барон Коэн вернулся в образе Али Джи

Ирландский комик Саша Борон Коэн снял продолжение своего знаменитого сериала о рэпере Али Джи. Коэн снова примерил образ карикатурного хип-хоп-гуру, который пытается брать интервью у разных знаменитостей, выдает образцовые непристойности и совершенно не думает о политкорректности.

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