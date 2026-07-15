Непристойности и юмор за гранью: Саша Барон Коэн вернулся в образе Али Джи

Ирландский комик Саша Борон Коэн снял продолжение своего знаменитого сериала о рэпере Али Джи. Коэн снова примерил образ карикатурного хип-хоп-гуру, который пытается брать интервью у разных знаменитостей, выдает образцовые непристойности и совершенно не думает о политкорректности.