Мосбиржа выявила несоответствие ценных бумаг Ozon

Московская биржа выявила несоответствие ценных бумаг Ozon Holdings PLC, сообщила торговая площадка."В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа, утвержденными решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 25.
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