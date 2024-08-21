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Новости экономики России

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Мосбиржа выявила несоответствие ценных бумаг Ozon

Московская биржа выявила несоответствие ценных бумаг Ozon Holdings PLC, сообщила торговая площадка."В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа, утвержденными решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 25.

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