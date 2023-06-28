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Трамп подал встречный иск о клевете против писательницы Кэрролл

Трамп подал встречный иск о клевете против писательницы Кэрролл

Бизнесмен и бывший президент США Дональд Трамп 27 июня подал встречный иск к писательнице Элизабет Джин Кэрролл, обвинив ее в подрыве его репутации заявлениями о том, что тот в 1996 году якобы пытался ее изнасиловать, сообщило 28 июня Bloomberg.

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