Команды по чирлидингу из Ростокина выиграли медали Московской студенческой лиги

В выставочном комплексе «Гостиный двор» прошел финальный этап «Московской студенческой Чир Лиги». Команды Московского городского педагогического университета «МедведЪ» и Sparks Red поднялись на пьедестал почета.
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