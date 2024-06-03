РОСТОКИНСКАЯ ПА...
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РОСТОКИНСКАЯ ПАНОРАМА

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Команды по чирлидингу из Ростокина выиграли медали Московской студенческой лиги

В выставочном комплексе «Гостиный двор» прошел финальный этап «Московской студенческой Чир Лиги». Команды Московского городского педагогического университета «МедведЪ» и Sparks Red поднялись на пьедестал почета.

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