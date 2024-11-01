Автор песен «Люди встречаются» и «Славянский базар» умер в возрасте 87 лет

Автор песни «Люди встречаются» Олег Жуков умер 31 октября. Создателю легендарного хита было 87 лет. О его смерти сообщила председатель Белорусского союза композиторов Елена Атрашкевич, чьи слова приводит издание «БЕЛТА».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии