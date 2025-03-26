НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

190 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • igor vinogradov
    ДА КТО УГОДНО КРОМЕ РАГОЗИНА!Герой России Крик...
  • Андрей Шишинов
    "Более гуманным и эффективным способом является кастрация," А кастрированные собачки перестанут убивать детей и бабуш...Кастрация вместо ...
  • Boris Borisov
    Объясните разницу между укусами кастрированной и не кастрированной собаки. Спасибо !Кастрация вместо ...

Из-за праздничных мероприятий в Соборной мечети Петербурга будет закрыто движение трамваев №6 и 40

Из-за праздничных мероприятий в Соборной мечети Петербурга будет закрыто движение трамваев №6 и 40

Ограничения вступят в силу 30 марта С 7:00 до 10:00 30 марта движение трамваев №6 и 40 будет остановлено из-за закрытия движения на Кронверкском проспекте в связи с праздничными мероприятиями в Соборной мечети Санкт-Петербурга.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх