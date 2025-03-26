Из-за праздничных мероприятий в Соборной мечети Петербурга будет закрыто движение трамваев №6 и 40

Ограничения вступят в силу 30 марта С 7:00 до 10:00 30 марта движение трамваев №6 и 40 будет остановлено из-за закрытия движения на Кронверкском проспекте в связи с праздничными мероприятиями в Соборной мечети Санкт-Петербурга.