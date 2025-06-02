Путин не может продолжать мирный трек. Обстановка в Кремле напряжённая. Обсуждаются экстренные меры: INSIDER BLACK

Президент РФ Владимир Путин теперь не может продолжать мирный трек, так как ситуация будет рассматриваться как слабость в глазах собственного народа и союзников, он вынужден рассматривать вариант асимметричного ответа.
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