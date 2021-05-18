И не друг, и не враг, а так…

Объявлен шорт-лист недоброжелателей России Юрий Енцов Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Материал комментируют: Константин Марков Марина Берсенева В нашей стране не так давно провозглашена политика ассиметричных ответов на недружественные действия.