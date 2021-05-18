Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alexander Kneper
    В том то и дело, что это убожество, Горби Меченный, скорее арестовал бы Руцкого, чем ублюдка ЕБН !Кто управлял Ельц...
  • Fialka
    Германия была когда-то кем-то,а в настоящее время она сама полубанкрот ,а по военной части она под каблуком у СШАПожизненный приго...
  • Konstantin Петров
    УЖЕ ЛОКДАУН? НАРЯ...

И не друг, и не враг, а так…

И не друг, и не враг, а так…

Объявлен шорт-лист недоброжелателей России Юрий Енцов Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Материал комментируют: Константин Марков Марина Берсенева В нашей стране не так давно провозглашена политика ассиметричных ответов на недружественные действия.

Вернуться к статье
2
Обсудить
Ирина Богданова
Вот именно? Британия, Украина, Прибалтика, Грузия, Польша. И тд
Константин Кононов
как пример: Факты о Венгрии, которые стараются забыть https://www.youtube.com/watch?v=MWTA-YII4as

Картина дня

наверх