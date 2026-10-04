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Сорокин первым из российских вратарей сыграл «на ноль» в сезоне НХЛ, отразив 37 бросков в игре с «Нью-Джерси»

Сорокин первым из российских вратарей сыграл «на ноль» в сезоне НХЛ, отразив 37 бросков в игре с «Нью-Джерси»

Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин не пропустил ни одной шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (6:0).

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