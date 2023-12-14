Немецкая сборка, надежные моторы – хорошая иномарка за 500 т.р.

Кажется, еще совсем недавно машина в возрасте 15 лет не считалась старой – наши отцы и деды ездили на Запорожцах, Москвичах и Жигулях десятилетиями! Правда, и пробеги, и скорости, и условия вождения тогда были совершенно другими.
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