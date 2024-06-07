Страна и люди
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Страна и люди

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Китайский зонд «Чанъэ-6» передал лунный грунт на возвращаемый аппарат

Китайский зонд «Чанъэ-6» передал лунный грунт на возвращаемый аппарат

Китайский зонд «Чанъэ-6» в четверг 6 июня в 14:48 по пекинскому времени успешно пристыковался к комбинации орбитального модуля и возвращаемого аппарата, сообщили в Китайском национальном космическом управлении (CNSA).

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