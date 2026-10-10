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МОСИНФОРМ

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На выставке «Искусство сцены» можно увидеть арт-шедевры и костюмы звезд театра

На выставке «Искусство сцены» можно увидеть арт-шедевры и костюмы звезд театра

35 тысяч человек за первый месяц побывали на выставке «Искусство сцены. Академическая живопись» в павильоне № 1 «Центральный» на ВДНХ.

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