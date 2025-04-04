Более полутысячи новых импортозамещающих дисковых колес сойдет с конвейера БЗТДиА в 2025 году.

Есть спрос - будет и предложениеБобруйский завод тракторных деталей и агрегатов наладил выпуск дисковых колес, способных заменить зарубежные поставкиШирокий ассортимент продукции предприятия, которое входит в холдинг Минского тракторного завода, пополнился новым исполнением дискового колеса типоразмером 6.
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