Куряне получат гуманитарный груз от жителей Самары

<p style="text-align:justify"><strong>Благодаря торгово-промышленной палате Самарской области, организации ООО «Самарский питомник» и ЗАО «Стан-Самара» совместно с Решетовой Еленой были собраны сезонные вещи, одеяла и продукты питания для жителей курского приграничья.
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