Клинический и кризисный психолог Карина Гюнтер рассказала, что желание поставить ёлку и украсить дом задолго до Нового года может быть способом продлить приятное ожидание праздника и создать знакомую эмоциональную атмосферу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- M МО: в Запорожье п...
- M ВС России поразил...
- Дипломат Долгов: ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым