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Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов поздравил педагогов с Днем учителя

Дорогие педагоги, уважаемые ветераны педагогического труда! От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем учителя! Работа учителя наполнена глубоким духовным содержанием, она требует беззаветной преданности делу, полной отдачи сил, доброты, мудрости, невероятного терпения и человеколюбия! Учитель - это больше, чем профессия, это призвание! Признанием роли учителя в жизни каждого человека и особого статуса педагогических работников стало объявление 2023 года в России Годом педагога и наставника.

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