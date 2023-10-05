Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов поздравил педагогов с Днем учителя

Дорогие педагоги, уважаемые ветераны педагогического труда! От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем учителя! Работа учителя наполнена глубоким духовным содержанием, она требует беззаветной преданности делу, полной отдачи сил, доброты, мудрости, невероятного терпения и человеколюбия! Учитель - это больше, чем профессия, это призвание! Признанием роли учителя в жизни каждого человека и особого статуса педагогических работников стало объявление 2023 года в России Годом педагога и наставника.